Roer moet om op TU Delft, vakbonden doen tien aanbevelingen voor veilige werkvloer

De sociale veiligheid aan de TU Delft schiet ernstig tekort. Vakbonden FNV, AOb en CNV doen daarom tien concrete aanbevelingen om de cultuur op de universiteit structureel te verbeteren.

Ze pleiten onder meer voor stevige bevoegdheden voor de ombudsfunctionaris, verplichte trainingen voor leidinggevenden, meer democratie op de werkvloer en betere ondersteuning van melders.



Ook moet sociale veiligheid een vast onderdeel worden van de beoordeling van leidinggevenden.

De aanbevelingen volgen op een grootschalig onderzoek van de vakbonden onder meer dan 500 medewerkers van de TU Delft. Daaruit blijkt dat de werkvloer structureel onveilig is. 43% van de respondenten gaf aan het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, zoals pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie. In meer dan de helft van de gevallen was een leidinggevende de veroorzaker. Slechts 7% van de slachtoffers voelde zich gesteund door de organisatie.

Stress en ziekte



De gevolgen voor medewerkers zijn groot: 93% van de melders van grensoverschrijdend gedrag ervaart stress, functioneert minder goed of meldt zich ziek. Acht procent denkt zelfs aan zelfdoding. Een derde van de medewerkers overweegt te vertrekken vanwege de omgangsvormen. Het vertrouwen in het College van Bestuur is bijzonder laag: slechts 9% van de medewerkers heeft vertrouwen in het centrale bestuursorgaan van de TU.

‘De universiteit moet nú ingrijpen’, zegt Gijs Kooistra, bestuurder FNV Onderwijs en Onderzoek. ‘Ons rapport laat zien dat het systeem structureel faalt. Alleen met stevige maatregelen en een cultuuromslag van hoog tot laag kan het vertrouwen worden hersteld.’

Tien aanbevelingen



De vakbonden doen de volgende tien aanbevelingen voor een structureel veiligere werkvloer aan de TU Delft:

Versterk de rol van de ombudsfunctionaris, met onafhankelijke bevoegdheden en inzicht in meldingen.

Train alle leidinggevenden verplicht op sociale veiligheid, inclusief vervolgtrajecten bij disfunctioneren.

Democratiseer de organisatie, met meer zeggenschap voor medewerkers en studenten en minder machtsconcentratie.

Neem sociale veiligheid op in de risico-inventarisatie (RI&E), inclusief aandacht voor gendergerelateerde risico’s.

Maak sociale veiligheid een vast onderdeel van functioneren en beoordeling, vooral van leidinggevenden.

Vergroot de bekendheid van vertrouwenspersonen, meldpunten en ombudsfunctionaris, bijvoorbeeld via posters op de werkvloer.

Zorg dat HR ook opkomt voor de belangen van medewerkers, en niet alleen de lijn ondersteunt.

Bied omstanderstrainingen aan voor alle medewerkers, zodat zij kunnen ingrijpen bij ongewenst gedrag.

Ontwikkel gedragen gedragscodes op de werkvloer, gekoppeld aan heldere sancties en bewustwordingscampagnes.

Geef trainingen zelfmoordpreventie aan HR, leidinggevenden en vertrouwenspersonen, vanwege de ernst van de gevolgen.