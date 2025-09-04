Politie: brandstichting is oorzaak woningbrand Roermond

Uit het politieonderzoek blijkt dat brandstichting de oorzaak was van de brand waarbij dinsdag twee bewoners om het leven kwamen. 'Het onderzoek gaat door en de politie komt graag in het bezit van beeldmateriaal dat direct na de brand door omstanders is gemaakt', zo meldt de politie donderdag.

Jerrycans

Dinsdagmorgen rond 7.45 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er brand woedde in een woning aan de Plutolaan in Roermond. Het politieonderzoek, dat direct is opgestart, is nog in volle gang. De aanwezigheid van de jerrycans en de betekenis hiervan is een van de onderzoeksvragen. Direct na de brand zijn er meerdere video-opnames gemaakt door omstanders. Het onderzoeksteam komt graag in het bezit van deze beelden.

Beeldmateriaal

Heeft u beeldmateriaal van de situatie kort na het uitbreken van de brand? Deel deze dan met het onderzoeksteam van de politie. U kunt de beelden uploaden via deze link van de politie.

