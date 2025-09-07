Politie onderzoek overlijden persoon in hotel

In het Pullman Hotel in Eindhoven is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en sluit een misdrijf niet uit.

Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen en er is nog getracht de persoon te reanimeren. Hiervoor is ook het personeel van de traumahelikopter ingezet. Dit mocht niet baten. Het slachtoffer overleed op de plaats van het incident.

Het is niet standaard dat er na een reanimatie een onderzoek gestart wordt. Een woordvoerder van de politie zegt tegenover de Telegraaf dat aangetroffen omstandigheden heeft doen besluiten tot een onderzoek.