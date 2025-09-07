Explosief onschadelijk gemaakt in Baarn, verdachte aangehouden

Zondagochtend 7 september werd een explosief aangetroffen aan de Professor Fockema Andreaelaan in Baarn. Dit explosief is korte tijd later door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) veiliggesteld. Een verdachte is aangehouden. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het explosief op een willekeurige plek is achtergelaten.

Rond half acht zondagochtend vond de politie een explosief aan de Professor Fockema Andreaelaan. De verdachte is kort daarna in de omgeving aangetroffen en aangehouden. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse waarna de EOD het object onschadelijk heeft gemaakt. De omgeving is enige tijd afgezet geweest en uit voorzorg waren de brandweer en ambulance ter plaatse.

De vindplaats van het explosief is aan Professor Fockema Andreaelaan en lijkt een willekeurige plek te zijn geweest, zo blijkt uit voorlopig onderzoek. In Baarn zijn de afgelopen maanden meerdere explosies bij woningen geweest. Het incident van vandaag heeft daar mogelijk mee te maken en wordt meegenomen in het lopende onderzoek.