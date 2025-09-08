Ongeval met drie auto's op N34 bij Gieten

Maandagmiddag tegen 16.00 uur vond er aanrijding plaats op de N34 bij Gieten. Drie voertuigen raakten hierdoor beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Geen gewonden

Wonderwel vielen er geen gewonden en konden de twee opgeroepen ambulances leeg terug naar hun standplaats. Het verkeer ondervond veel hinder in de spits omdat de N34 vanwege de hulpverlening in beide richtingen tijdelijk was afgesloten. Berger Hamstra heeft de voertuigen geborgen