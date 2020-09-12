Noodbevel om onrust in Beverwijk en Heemskerk door conflict rivaliserende groepen

In de omgeving van Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is er sprake van onrust door incidenten en spanningen tussen rivaliserende groepen. Dit meldt de politie vrijdag.

Losse incidenten rondom sporthal

'Daarnaast hebben zich ook losse incidenten voorgedaan rondom een sporthal. Dit heeft geleid tot veel vragen en zorgen bij inwoners. De politie deelt incidenten die zij kunnen bevestigen en gerelateerd zijn aan deze rivaliserende groepen.

'Stop met delen geruchten'

Wij begrijpen deze zorgen. De verontrustende berichten die circuleren kunnen bijdragen aan gevoelens van onveiligheid. Het is echter belangrijk onderscheid te maken tussen feit en gerucht. Sommige berichten die online worden gedeeld, zijn onjuist of niet bevestigd. Het verspreiden van dergelijke onwaarheden kan strafbaar zijn wanneer dit leidt tot maatschappelijke onrust. Wij verzoeken nadrukkelijk om te stoppen met het delen van onjuiste informatie en geruchten.

School

De politie voelt en begrijpt de zorgen van ouders en omwonenden. Iedereen wil zijn kind veilig naar school of naar sportactiviteiten laten gaan. Wij zetten ons met alle inzet en capaciteit in om de rust in de omgeving te herstellen en de veiligheid te waarborgen.

Noodbevel Beverwijk en Heemskerk

Om dit te realiseren, maken wij gebruik van de maatregelen die door de burgemeesters van Beverwijk en Heemskerk zijn getroffen. Binnen aangewezen veiligheidsrisicogebieden en onder een noodbevel hebben wij de bevoegdheid om preventief te fouilleren en groepen te bevelen uiteen te gaan. Ook zijn er meer agenten zichtbaar aanwezig in de wijken. Daarnaast zetten wij verschillende gespecialiseerde teams in, waaronder de recherche en het drone-team.

'Ga in gesprek met je kind'

We vragen ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan. Jongeren die nu niet naar school gaan, vragen we ook om niet in groepen samen te komen en zich (online) niet te bemoeien met een van de rivaliserende groepen. Bel 112 bij spoedeisende situaties. Twijfelt u, bel dan liever een keer te veel dan te weinig. Heeft u informatie of beeldmateriaal dat kan helpen, maar is er geen sprake van een acute situatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.