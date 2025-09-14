zondag, 14. september 2025 - 20:01 Update: 14-09-2025 20:06
Automobilist verliest macht over stuur en botst tegen geparkeerde auto in Nieuw Buinen
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Nieuw Buinen
Zaterdagavond vond er een aanrijding plaats op het Zuiderdiep in Nieuw Buinen.
Geparkeerde auto
Een automobilist komende vanaf Buinerveen richting Nieuw Buinen verloor de macht over het stuur en botste tegen een auto die geparkeerd stond aan de linker zijde van de weg. De klap was zo heftig dat de geparkeerde auto ruim 7 meter van zijn plek schoof.
Geen gewonden, auto's total loss
De automobilist is onderzocht in de ambulance, maar opname bleek niet nodig. Beide voertuigen raakten total loss. Berger Willem Keizer heeft de voertuigen geborgen.