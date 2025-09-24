Minder boetes, staandehouding door politie neem toe

De tweede viermaandsperiode van 2025 laat opnieuw een daling van het totaal aantal uitgeschreven boetes zien. De grootste daling zit bij snelheidsovertredingen: bijna 300.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Binnen het totaal van bijna 2 miljoen snelheidsovertredingen is wel een flinke stijging van het aantal boetes uitgeschreven na controle met mobiele radarsets te zien: 333.293 in het tweede tertiaal van 2024, 433.149 in het tweede tertiaal van 2025.

Totaal Wahv

In totaal werden er in de maanden mei, juni, juli en augustus 2.653.358 overtredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de zogenoemde Mulder-boetes, geconstateerd. In 2024 waren dat er in dezelfde periode 2.901.661. De 3 grootste categorieën overtredingen zijn die voor snelheid (in 2024 2.276.052, in 2025 1.984.177), fout parkeren (in 2024 134.154, 2025: 145.302), en het rijden door rood licht (2024 73.476, 2025 67.718). De in het eerste tertiaal van 2025 ingezette daling van de overtredingen van diverse inrijverboden, in 2024 binnen de categorie ‘overig’ de grootste stijger, zette in het tweede tertiaal van 2025 door. Dat gaat bijvoorbeeld om autoluwe binnensteden of milieuzones.

Handhaving op vasthouden mobiel apparaat

Er is binnen het totaal wel sprake van opvallende verschuivingen. Zo zijn er bijna 23.000 meer boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat (vooral handheld bellen). Die zijn deels toe te schrijven aan de invoering van de zogenoemde focusflitser waarvan er nu ruim 10 zijn. Maar de politie bleef ook onverminderd actief met de zogenoemde monocam. Aan het eind van het jaar zullen er 40 focusflitsers actief zijn.

Handhaving politie

De gerichte controles van (vooral) de politie waren ook bij andere feiten zichtbaar: handheld telefoongebruik op de fiets, het niet dragen van de autogordel, fietsverlichting of bijvoorbeeld het rechts inhalen lieten allemaal gestegen cijfers zien. Het percentage staandehoudingen door de politie kwam uit op 7,4%.

Al eerder maakten politie en OM bekend dat de daling van de geconstateerde overtredingen op basis van kenteken (vooral door middel van camera’s) vermoedelijk deels toe te schrijven is aan de vervanging van apparatuur.