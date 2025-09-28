Politie nog op zoek naar 4e verdachte gewelddadige beroving fatbike Capelle

In het onderzoek naar de beroving vorige week zondag van een fatbike onder bedreiging van een vuurwapen op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel is de politie nog op zoek naar een vierde verdachte. Dit meldt de politie.

Voorgeleiding

Afgelopen donderdag zijn de twee eerder aangehouden verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft geoordeeld dat de jongens nog 14 dagen langer vast zullen blijven.

Vuurwapen op hoofd 15-jarige jongen gericht

Op zondag 21 september is aan het Wisselspoor een 15-jarige jongen door meerdere verdachten van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen op zijn hoofd gericht. Ook is hij geschopt en geslagen. De verdachten gingen er vandoor.

Geschoten door politie op verdachte beroving

Bij een fastfoodketen wilde de politie twee verdachten aanhouden die voldeden aan het signalement. Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna is geschoten. De verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, is daarbij geraakt.

Verdachte (15) overleden

Ondanks reanimatie en medische hulp door de hulpdiensten, is hij ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De Rijksrecherche onderzoekt dat incident. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de jongen in het bezit was van een functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool.

Aanhoudingen

De andere verdachte die bij de beroving betrokken was, een 15-jarige jongen uit Rotterdam, is dezelfde dag aangehouden. Een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, meldde zich in de avond bij het politiebureau. Zij zijn vandaag voorgeleid.