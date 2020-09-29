Steeds meer dodelijke valongelukken

In 2024 overleden in Nederland dagelijks gemiddeld 20 mensen doordat ze per ongeluk vielen, struikelden of uitgleden (accidentele val). Met 7,3 duizend overledenen door een val is dit 5 procent meer dan in 2023 en ruim vier keer zo veel als vijfentwintig jaar eerder. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van niet-natuurlijk overlijden in Nederland. Dat meldt het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) op basis van een analyse van doodsoorzaken.

Overlijden door een accidentele val gebeurt als iemand per ongeluk valt, struikelt, of uitglijdt en daardoor binnen dertig dagen overlijdt. Vallen met een vervoermiddel, zoals een auto of fiets, telt hierbij niet mee, Dit wordt geregistreerd als vervoersongeval.

Van alle 7,3 duizend mensen die overleden na een accidentele val in 2024, had ruim de helft (56 procent) een heupfractuur als belangrijkste verwonding door de val. 21 procent had een verwonding aan het hoofd.

Meeste dodelijke valongelukken bij vrouwen van 80 jaar of ouder

Vooral ouderen overlijden door een accidentele val: 15 procent van de overledenen door een val was tussen 70 en 80 jaar, 45 procent was tussen 80 en 90 jaar en 36 procent was negentig jaar of ouder.

Er overleden iets meer mannen van 70- tot 80 jaar dan vrouwen door een val. Vrouwen vormen de meerderheid in de leeftijdsgroepen boven de 80 jaar: van de overledenen door een accidentele val was van de tachtigers 61 procent een vrouw en bij de 90-plussers was dit 76 procent. In 2024 was de gemiddelde leeftijd van mannen bij overlijden door een accidentele val 83 jaar en bij vrouwen 87 jaar.