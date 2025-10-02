Productielocatie voor XTC-pillen in Uithoorn ontmanteld

Afgelopen maandag 29 september ontmantelde de politie een productielocatie voor XTC-pillen in een bedrijfspand in Uithoorn. 'Twee Hilversumse mannen werden aangehouden', zo maakt de politie vandaag bekend.

Onderzoek

De recherche van de Gooi en Vechtstreek kwam de productielocatie op het spoor in een lopend onderzoek naar drugshandel. Eerder werden in dit onderzoek al een aantal personen aangehouden die mogelijk als drugskoeriers werden ingezet. De recherche zette het onderzoek voort en kwam een adres op het spoor waar mogelijk drugs geproduceerd zou worden.

Tienduizenden xtc-pillen en kilo’s mdma

Op maandag 29 september besloot de politie bij het bedrijfspand in Uithoorn naar binnen te gaan. 'In het pand troffen wij naar schatting 35.000 xtc-pillen en kilo’s mdma aan. Ook stond er professionele apparatuur zoals een tabletteermachine. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een productielocatie voor xtc. De locatie is ontmanteld en alle spullen worden in beslag genomen voor verder (sporen)onderzoek. De drugs zullen worden vernietigd', aldus de politie.

Twee aanhoudingen

Twee Hilversummers zouden mogelijk betrokkenheid hebben bij deze productielocatie. Zij werden op maandag aangehouden met hulp van de Ondersteuningsgroep uit Den Haag. Het gaat om een 32-jarige man en een 34-jarige man uit Hilversum.