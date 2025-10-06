Vrouw (62) overleden aangetroffen in woning

In een woning aan de Klompstraat in Heerlen is een overleden vrouw aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Dat heeft volgens de politie te maken met de omstandigheden waarin deze 62-jarige mevrouw is aangetroffen.

Op dit moment doet de politie tactisch en technisch onderzoek. Zo voert de recherche een buurtonderzoek in het appartementencomplex uit. De Forensische Opsporing doet onderzoek in en rond de woning en brengt om de omstandigheden van het overlijden in beeld.

Vanmorgen rond 04:00 uur heeft de politie een 40-jarige man uit Heerlen aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw.