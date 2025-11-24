Minderjarige nepagent in Goes op heterdaad aangehouden

De politie werd zondagavond 23 november gebeld door een bewoner van de Goese Dieplaan in Goes. 'De bewoner zei gebeld te zijn door iemand die zich voordeed als politieagent', zo meldt de politie.

Meerdere agenten ter plaatse

De nepagent zou zelfs onderweg zijn naar Goes om waardevolle spullen op te komen halen. De politie ging vervolgens met meerdere agenten ter plaatse.

Aanhouding minderjarige jongen

De deurbel ging. De nepagent stond voor de deur bij de bewonder van de Goese Dieplaan. 'De echte agenten kwamen in actie en de man werd aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Chaam. De nepagent is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek', aldus de politie.

Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!

De politie zal nooit vragen om uw waardevolle spullen, bankpas/pincode en belangrijke, persoonlijke documenten uit voorzorg voor u mee te nemen.