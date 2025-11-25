Man gewond aan been na schietincident Slotermeer

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een schietincident op vrijdag 21 november aan de De Tourton Bruynsstraat in Amsterdam Nieuw-West. Dit meldt de politie dinsdag.

Amsterdammer gewond aan been

'Een 48-jarige Amsterdammer raakte hierbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het incident zou mogelijk een ruzie tussen meerdere personen vooraf zijn gegaan', aldus de politie.

Uitgebreid sporenonderzoek

De politie kreeg vrijdag rond 17.15 uur melding van een geweldsincident in Slotermeer. Uit onderzoek blijkt dat het om een schietincident gaat op De Tourton Bruynsstraat, ter hoogte van de Koen Limpergstraat. Agenten hebben verklaringen opgenomen van betrokkenen en er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan.