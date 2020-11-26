Podcast Tipgevers geeft zoekende tipgever antwoorden

Of je nu iemand herkent op bewakingsbeelden of dat je iets hebt gehoord over een misdrijf, iedereen kan zomaar ineens voor de vraag komen te staan; help ik de slachtoffers, help ik de politie en vertel ik wat ik weet? Maar hoe werkt dat dan? Welke tiplijnen zijn er en wat betekent het voor mijzelf als ik informatie deel? In de podcast Tipgevers krijgen luisteraars op al die vragen antwoord.

Elke dag vraagt de politie burgers om hulp bij het oplossen van misdrijven. Op politie.nl, op sociale media, in regionale opsporingsprogramma’s en natuurlijk elke week in Opsporing Verzocht. En met succes. Duizenden zaken, van moorden tot woninginbraken, zijn in het verleden opgelost dankzij de informatie van burgers.

Twijfel

Toch zien we ook dat mensen soms twijfelen, zegt initiatiefnemer en podcastmaker Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie, onderdeel van het Politiedienstencentrum: 'Het idee voor een podcast ontstond toen ik sprak met de gouden tipgever in een groot onderzoek naar een ernstig levensdelict. Ons team had veel publiciteit georganiseerd rond dat onderzoek en daarom wilde ik graag weten wat de tipgever nu over de streep had getrokken. In dat gesprek vertelde de tipgever na onze oproep wekenlang op google gezocht te hebben naar informatie over het tipproces van de politie, en dat zonder echt antwoorden te vinden. Uiteindelijk besloot deze persoon destijds gelukkig één zinnetje aan informatie te delen via een online tipformulier. Dat ene zinnetje was uiteindelijk de sleutel naar de oplossing in het onderzoek. Zo’n verschil kan je maken als tipgever. En zo belangrijk is het dus dat tipgevers duidelijkheid kunnen krijgen over wat er gebeurt met hun informatie en welke keuzes tipgevers hebben.'

Tipgevers, slachtoffers en centralisten

In de podcast komen mensen aan het woord die zelf een rol hebben in het tipproces, zoals een tipgever zelf, maar ook een rechercheur, een officier van justitie, een slachtoffer of een centralist bij de opsporingstiplijn. Zo vertelt het slachtoffer van een overval hoe belangrijk het voor hem was dat mede dankzij tipgevers zijn belagers konden worden aangehouden. Een centralist van de opsporingstiplijn legt uit wat voor tips hij zoal hoort langskomen en wat hij met die informatie doet. En een tipgever vertelt hoe hij onlangs iemand herkende op bewakingsbeelden en wat hij toen heeft gedaan. Teamleider Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie: 'We vinden dat tipgevers het echt verdienen om deze verhalen te horen en op die manier goed geïnformeerd te worden. In een podcast kunnen we daar rustig de tijd voor nemen en bijvoorbeeld ook laten horen hoe het klinkt als je de opsporingstiplijn belt of uitleggen wanneer iemand eventueel aanspraak kan maken op een beloning.'

In het geheim

Een hele aflevering is gewijd aan tipgevers die alleen in het geheim hun verhaal willen doen. Welke voordelen zitten daaraan, of mogelijke nadelen? Tippen in het geheim kan via het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem maar ook via het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Annegarn: 'In de podcast legt het Openbaar Ministerie niet alleen uit welk verschil dat maakt voor het onderzoek maar vooral ook wat het uitmaakt voor de tipgever zelf. Ons doel is dat mensen zich veilig voelen om te vertellen wat ze weten en zo kunnen helpen Nederland veiliger te maken.'

Podcast luisteren

De eerste vier afleveringen van podcast Tipgevers zijn vanaf nu te beluisteren via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Ook via www.politie.nl/tip is de podcast te vinden. Daarnaast wijzen we tipgevers ook actief op het bestaan van de podcast, bijvoorbeeld bij de tipformulieren op politie.nl en ook zullen we regelmatig verwijzen naar de podcast als we weer eens de hulp van het publiek inroepen in een onderzoek. Annegarn: 'Als politie willen we echt samen met de burger optrekken om misdrijven op te lossen. We hopen dat we dat met deze podcast nóg beter doen.'