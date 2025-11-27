donderdag, 27. november 2025 - 11:25 Update: 27-11-2025 11:29
Twee gewonden bij steekincident in Limburgse Echt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Echt
Bij een woonlocatie op de Pepinusbrug in Echt zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen gewond geraakt als gevolg van een steekincident. 'Er zijn nog geen aanhoudingen verricht', zo meldt de politie donderdag.
Melding steekincident
Rond 00:20 uur ontving de politie melding van het steekincident dat op de woonlocatie zou hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt. Deze zijn door de toegesnelde ambulancemedewerkers van de benodigde medische zorg voorzien.
Geen aanhoudingen
De plek waar het incident zou hebben plaatsgevonden is afgezet. De politie is in gesprek met mogelijke getuigen en stelt mogelijke camerabeelden veilig. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.