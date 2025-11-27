Twee gewonden bij steekincident in Limburgse Echt

Bij een woonlocatie op de Pepinusbrug in Echt zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee personen gewond geraakt als gevolg van een steekincident. 'Er zijn nog geen aanhoudingen verricht', zo meldt de politie donderdag.

Melding steekincident

Rond 00:20 uur ontving de politie melding van het steekincident dat op de woonlocatie zou hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt. Deze zijn door de toegesnelde ambulancemedewerkers van de benodigde medische zorg voorzien.

Geen aanhoudingen

De plek waar het incident zou hebben plaatsgevonden is afgezet. De politie is in gesprek met mogelijke getuigen en stelt mogelijke camerabeelden veilig. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.