Gewonde bij steekincident stationsplein ‘s-Hertogenbosch

Bij een steekincident aan het stationsplein in ’s-Hertogenbosch, in de nacht van zondag op maandag raakte een man gewond aan zijn hoofd. Wat de aanleiding was van dit incident wordt onderzocht. De gewonde man werd naar een ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart.

Rond middernacht belde het slachtoffer zelf naar de hulpdiensten dat hij gewond was geraakt bij een beroving waarbij er gestoken was. Agenten troffen een 16-jarige Bosschenaar aan met een verwonding in zijn hoofd. Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis.

Het steekincident gebeurde op het stationsplein. Na het incident vluchtte de verdachte te voet in de richting van het station, onbekend waar hij vanuit daar heen is gegaan. Agenten zochten in de omgeving nog naar de verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Uiteraard onderzoeken we wat er precies tussen beide is voorgevallen. We zijn in contact met getuigen en bekijken camerabeelden uit de omgeving.