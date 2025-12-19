Aantal kinderen dat scheiding meemaakt weer toegenomen

In 2023 maakten bijna 43 duizend minderjarige kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gingen. Dat zijn er 3,5 duizend meer dan een jaar eerder. Deze stijging komt na een periode van minder scheidingen tijdens de coronapandemie. Bijna een kwart van de minderjarige kinderen woont niet bij beide ouders. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.

Tussen 2013 en 2020 maakte jaarlijks ongeveer 1,9 procent van de minderjarige kinderen een scheiding van de ouders mee. Na 2020 (na de coronapandemie) daalde dit tot 1,5 procent, maar in 2023 was dat weer iets toegenomen (1,7 procent).

Er is niet gekeken naar het aantal geregistreerde scheidingen, maar naar ouders die een jaar later niet langer op hetzelfde adres wonen. Een steeds groter deel van de gescheiden ouders woonde voor de scheiding ongetrouwd samen. Van alle kinderen van wie de ouders in 2023 uit elkaar gingen, had iets meer dan de helft (56 procent) getrouwde ouders. In 2003 was dat nog 73 procent.