Twee doden bij schietincident Piet Wiedijkpark Amsterdam-West

Een 16-jarige jongen verblijvend in Delft en een 18-jarige jongen verblijvend in Amsterdam zijn nieuwjaarsdag om het leven gekomen bij een schietincident in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West. De verdachte(n) is/zijn op de vlucht geslagen. Team Grootschalige Opsporing is een groot onderzoek gestart.

Donderdagavond 1 januari rond 23.45 uur krijgt de politie een melding van een schietincident in het Piet Wiedijkpark. Agenten gaan direct die kant op en treffen twee slachtoffers aan. De slachtoffers blijken schotwonden te hebben. De agenten verlenen direct eerste hulp en starten bij beide slachtoffers de reanimatie. Personeel van het Mobiel Medisch Team en de ambulance nemen vervolgens de zorg over. Alle hulp heeft helaas niet mogen baten en beide slachtoffers komen ter plaatse te overlijden.

De verdachte(n) is/zijn op de vlucht geslagen na het schietincident.

Team Grootschalige Opsporing en Forensische Opsporing zijn een onderzoek gestart naar het schietincident.