Man (50) vastgebonden en bedreigd bij woningoverval

Bedreigd met een vuurwapen en vervolgens vastgebonden lieten drie overvallers in Rotterdam een man vannacht achter in een woning aan de Saenredamstraat. Dit meldt de politie zaterdag. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Bedreigd met vuurwapen

In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 05.00 uur kwamen er drie mannen de woning binnen in Rotterdam-Overschie. Het slachtoffer (50) werd bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden met tie wraps. Hij kon zichzelf los maken en de politie bellen. Hij raakte verder niet gewond.

Totaal vijf verdachten

Agenten werden gebeld en zijn meteen een onderzoek gestart. Ze hebben inmiddels al wat getuigen gesproken, maar zijn nog op zoek naar meer informatie over deze overval. 'Alle drie de mannen droegen donkere kleding en hebben een donkere huidskleur. Het lijkt erop dat er nog twee mannen buiten op de wacht stonden en dat ze uiteindelijk met z'n vijven er vandoor zijn gegaan in een auto. Waar de mannen naar op zoek waren, is nog onduidelijk. Het onderzoek is in volle gang', aldus de politie.