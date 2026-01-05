Detailhandel zet bijna 4 procent meer om in november

De detailhandel heeft in november 3,9 procent meer omgezet dan in november 2024, volgens cijfers van het CBS. Het verkoopvolume was 2,6 procent hoger. De omzet van de non-foodsector (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide met 3,8 procent en de omzet van de foodsector (winkels in voedings- en genotmiddelen) met 4,1 procent. Online is bijna 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in november. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 1,9 procent hoger dan in november 2024.

Omzet non-food bijna 4 procent hoger



De omzet van de non-food (inclusief detailhandel niet-in-winkel) groeide in november 2025 met 3,8 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 3,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Drogisterijen zetten 8,6 procent meer om dan dezelfde maand een jaar eerder. De omzet van winkels in recreatieartikelen en winkels in doe-het-zelfartikelen (inclusief keukens en vloeren) groeiden met respectievelijk bijna 5 en ruim 4 procent. Ook winkels schoenen en lederwaren, winkels in meubels en woninginrichting en winkels in kleding boekten in november 2025 meer omzet dan in november 2024. De omzet van winkels in consumentenelektronica lag in november 2025 lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet food ruim 4 procent hoger

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in november 4,1 procent meer omgezet dan in november 2024. Het verkoopvolume was 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten groeide met 4,2 procent en de omzet van speciaalzaken groeide met 2,9 procent.



Online bijna 6 procent meer omgezet

In november 2025 was de onlineomzet 5,9 procent hoger dan in november 2024. Webwinkels (als hoofdactiviteit verkoop via internet) hebben 6,5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De onlineomzet van winkels, waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multichannelers), was 5 procent hoger.

De onlineomzet van winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen was 11,5 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook winkels in overige non-foodartikelen, winkels in kleding- en modeartikelen en winkels in consumentenelektronica hebben online meer omzet geboekt dan in november 2024.