Sportief en kenmerkende Italiaanse verfijning: de Alfa Romeo Junior Sport Speciale

De Alfa Romeo Junior Sport Speciale past in een traditie van speciale sportieve versies. Verfijning, sportiviteit en geavanceerde technologie zijn daarbij vanouds de kenmerken. Deze Sport Speciale benadrukt het dynamische en volbloed Italiaanse karakter van de Alfa Romeo Junior met specifieke designdetails en premium materialen, net zoals bij de recent gepresenteerde nieuwe Tonale.

En net als bij dat model, wordt de Junior standaard geleverd met tot 8 jaar garantie. Het exterieur valt op door de body kit met glanzend zwarte componenten en zilverkleurige accenten op de zijskirts en bumpers. Andere opvallende zaken zijn de specifieke bodembeschermers, 18‑inch "Fori"‑velgen met een tweekleurige Matt Miron Diamond Cut‑afwerking, een exclusief "Sport Speciale"‑embleem en getinte ruiten achter. Optioneel is te kiezen voor een dak in een andere kleur dan de carrosserie.

Het interieur straalt vakmanschap en verfijning uit. De verwarmbare, elektrisch verstelbare stoelen zijn bekleed met geperforeerd Alcantara en voorzien van inzetten in de rugleuningen en "ice"‑accenten. Hetzelfde materiaal siert het dashboard, de middenconsole en de portieren. Het stuurwiel is bekleed met leer en Alcantara en voorzien van contrasterende stiksels. Van achteren verlichte stiksels, een logo op het dashboard, aluminium pedalen, instaplijsten en ambiente verlichting versterken de exclusieve sfeer.