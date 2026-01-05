Renault maakt prijzen Twingo E-Tech electric bekend

De Renault Twingo E-Tech electric blaast het karakter van de eerste generatie nieuw leven in, met respect voor het originele DNA en een hedendaagse, onderscheidende uitstraling.

Het iconische ontwerp blijft direct herkenbaar dankzij de speelse, ronde en expressieve lijnen, de opgewekte voorzijde en de kenmerkende blik. De Twingo E-Tech electric is vanaf vandaag te bestellen voor Twingo R Pass-houders.

Prijs van € 22.590,- voor techno-uitvoering, standaard met OpenR Link met Google, one-pedal driving en neerklapbare rugleuning van de passagiersstoel vóór

Bestellingen voor techno-uitvoering starten op 16 december 2025 voor Twingo R Pass-houders en op 8 januari 2026 voor het grote publiek; evolution-uitvoering volgt in het voorjaar.