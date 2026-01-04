Gouverneur Roemer roept op tot einde aan ‘afhaken’: samenleving komt pas vooruit als iedereen mee kan doen

Gouverneur van de provincie Limburg Emile Roemer heeft in zijn nieuwjaarstoespraak opgeroepen om het voor inwoners “onmogelijk te maken om af te haken” van de samenleving. 'Volgens Roemer ondermijnen groeiende sociale verschillen, individualisering en afnemend vertrouwen in de overheid de samenhang in Nederland', zo meldt de provincie Limburg.

'Te weinig investeringen gedaan'

Roemer waarschuwde dat maatschappelijke vooruitgang de afgelopen decennia te vaak is uitgelegd als economische groei en materiële welvaart. Daardoor zijn te weinig investeringen gedaan in gemeenschapszin, cultuur en onderlinge verbondenheid. Ook een nieuw regeerakkoord zou hierin meer kunnen betekenen: “Laat de plannen van een nieuw kabinet nu eindelijk ook eens een liefdesverklaring aan het land zijn”, aldus de gouverneur.

Niet meedoen?

In zijn toespraak onderscheidde Roemer vier groepen die dreigen buiten de samenleving te vallen: mensen die door armoede of gebrek aan kansen niet kunnen meedoen, mensen die zich dankzij vermogen aan de samenleving kunnen onttrekken, mensen die bewust afhaken en de democratische rechtsorde ondermijnen, en mensen die door eenzaamheid of individualisering niet meer worden bereikt.

Andere groei

Volgens Roemer vormt dit een risico voor de democratie. “Een samenleving kan alleen functioneren als iedereen mee kan doen,” aldus gouverneur Roemer. Hij riep op tot een bredere definitie van vooruitgang, waarin economische ontwikkeling hand in hand gaat met maatschappelijke en menselijke groei. Investeringen in wijken, dorpen, onderwijs, cultuur en ontmoeting zijn volgens hem geen bijzaak, maar essentieel voor stabiliteit en verbondenheid.

Limburg als proeftuin

Roemer positioneerde Limburg nadrukkelijk als proeftuin. De provincie kan volgens hem laten zien hoe economie en samenleving elkaar kunnen versterken, onder meer via innovatie, verduurzaming en investeringen in leefbaarheid. “Niemand mag achterblijven,” benadrukte hij. “Laten we investeren in het Limburg waar je ván kunt leven – en het Limburg waar je ín wilt leven. Laten we het Limburgers onmogelijk maken om af te haken.”