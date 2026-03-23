Bijna 27 jaar celstraf voor man die ex-partner en haar moeder bij winkelcentrum neerschoot

Het gerechtshof Den Haag heeft een 53-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 26 jaar en 8 maanden wegens een poging tot moord op zijn ex-partner en doodslag op haar moeder. 'Ook veroordeelt het hof hem voor een bedreiging en wapenbezit', zo meldt het hof vandaag. leggen gevangenisstraf.

Met geladen vuurwapen naar winkelcentrum

De verdachte stapte op 21 januari 2023 op klaarlichte dag uit zijn auto op de parkeerplaats voor het winkelcentrum Walburg te Zwijndrecht. Hij liep met een geladen vuurwapen op zijn ex-partner af en schoot haar tweemaal in de rug. Haar moeder, die hem wilde tegenhouden, werd eveneens neergeschoten.

In lucht geschoten

De verdachte bedreigde ook een andere vrouw die te hulp wilde komen door in de lucht te schieten. De verdachte is vervolgens weggevlucht en na vijf weken alsnog aangehouden. Anders dan haar moeder, heeft zijn ex-partner het incident overleefd. Zij is blijvend verlamd geraakt en heeft daarnaast psychisch trauma opgelopen.

Poging tot moord en doodslag

Het Openbaar Ministerie eiste een veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord en poging tot moord. De verdediging meende dat hij alleen kon worden veroordeeld wegens doodslag en poging tot doodslag. Het hof maakte uit de voorgeschiedenis van het incident, onder meer uit WhatsAppberichten en het regelen van een vluchtauto, op dat hij het voornemen had om zijn ex-partner dood te schieten en dat hij haar met dat doel bij het winkelcentrum heeft benaderd. Het hof heeft niet kunnen vaststellen dat de dood van de moeder ook gepland was. Daarom veroordeelt het hof, net als de rechtbank, de verdachte voor poging tot moord en doodslag.

Niet verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de verdediging konden de feiten verminderd aan de verdachte worden toegerekend. Daarin is het hof echter niet meegegaan. De verdachte is onderzocht door het Pieter Baan Centrum, maar werkte niet mee. Er ligt geen advies van gedragsdeskundigen waarin zij spreken van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Hoogte gevangenisstraf

De rechtbank legde aan de verdachte een gevangenisstraf van 30 jaar op. Voor een dergelijke strafoplegging zag het hof echter juridische bezwaren vanwege de destijds geldende maximumstraffen. Het hof heeft de gevangenisstraf daarom gematigd tot 26 jaar en 8 maanden – de in deze zaak maximaal op te