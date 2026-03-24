Kleine schuld groeit snel torenhoog: Humanitas biedt petitie tegen schuldenindustrie aan

Een kleine schuld van enkele honderden euro’s kan in Nederland binnen korte tijd oplopen tot duizenden euro’s door rente en incassokosten. Dat zegt Vereniging Humanitas, die vanmiddag een petitie met 102.211 handtekeningen aanbiedt aan Tweede Kamerleden.

Volgens de organisatie is het huidige schuldsysteem een belangrijke oorzaak van groeiende financiële problemen. “We hebben een systeem gebouwd waarin schulden sneller groeien dan mensen ze kunnen oplossen. Dat is geen incident, dat is hoe het systeem werkt”, zegt directeur Jerzy Soetekouw.

Humanitas spreekt van een ‘schuldenindustrie’ waarin kosten zich opstapelen en kleine betalingsachterstanden uitgroeien tot grote problemen. Humanitas pleit onder meer voor een wettelijke pauzeknop op schulden, meer overzicht voor schuldenaren en structurele ondersteuning.

Steeds meer mensen in de knel

Het aantal mensen dat hulp zoekt bij Humanitas groeit snel. Het aantal deelnemers aan het programma Thuisadministratie steeg van ruim 13.000 in 2021 naar meer dan 25.000 in 2025. Bij inloopspreekpunten heeft inmiddels 55 procent van de bezoekers een financiële hulpvraag.

Volgens Humanitas gaat het al lang niet meer alleen om mensen met een laag inkomen. Ook werkenden, jongeren en zelfstandigen melden zich steeds vaker.

“Het idee dat schulden alleen een probleem zijn van een kleine groep klopt niet meer. Dit raakt de brede middenklasse”, vervolgt Soetekouw.

Oproep tot structurele verandering

Met de petitie roept Humanitas de politiek op om structurele maatregelen te nemen, waaronder:

Een wettelijke pauzeknop bij schulden;

Het recht op een duidelijk overzicht van schulden;

Een standaard financiële check bij 18 jaar;

Structurele financiering voor vrijwillige ondersteuning.

Volgens Humanitas zijn schulden niet alleen een financieel probleem, maar ook een sociale en gezondheidskwestie.

“Zolang we accepteren dat schulden mogen blijven oplopen, blijven we problemen vergroten in plaats van oplossen,” aldus Soetekouw.