82-jarige vrouw ’s nachts overvallen in eigen woning

De 82-jarige bewoonster van een woning aan de Klaproosstraat in Vlaardingen is vannacht overvallen terwijl ze lag te slapen. Eén van de overvallers bedreigde haar met een vuurwapen, terwijl beneden haar kasten werden leeggeroofd.

De vrouw schrok rond 2.00 uur ’s nachts wakker toen de deur van haar slaapkamer openging. Een man met een vuurwapen kwam binnen en bedreigde haar met een vuurwapen. De man vroeg haar naar haar waardevolle spullen. Ondertussen hoorde de vrouw gerommel in de andere kamers van het huis.

Na ongeveer een half uur vertrokken de mannen met hun buit. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en is op zoek naar getuigen. Wie heeft de mannen voor of na de overval, mogelijk ergens tussen 1.45 en 2.35 uur gezien in de omgeving van de Klaproosstraat?

De daders zijn vermoedelijk via de achterzijde het huis binnen gegaan. Deze achterzijde grenst aan een parkje.