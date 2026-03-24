Jongens van 14 en 17 jaar vast voor voorbereiden explosie synagoge Heemstede

De twee Amsterdammers van 14 en 17 jaar oud die vrijdag 20 maart zijn aangehouden na een verdachte situatie op de Adriaan Pauwlaan in Heemstede, worden verdacht van het treffen van voorbereidingshandelingen om een explosie te veroorzaken danwel brand te stichten in vereniging, met een terroristisch oogmerk. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). 'Zij zijn maandag 23 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest met twee weken te verlengen', aldus het OM.

'Synagoge mogelijk doelwit'

In de omgeving van de Adriaan Pauwlaan waar de jongens vrijdag 20 maart werden aangehouden, is zwaar vuurwerk aangetroffen. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in de buurt doelwit is geweest van een op handen zijnde explosie.

Alertheid en snel handelen politie

Dit is door de alertheid en het snelle handelen van de politie voorkomen. Het (forensisch) onderzoek wordt voorgezet. In het belang van het strafrechtelijke onderzoek worden op dit moment verder geen mededelingen gedaan.