Verdachte (27) neerschieten politieman Schoonhoven opgepakt in Duitsland

In Duitsland is precies een week na het schietincident aan het Pascalplein in Schoonhoven een verdachte aangehouden. Dit meldt de politie vandaag.

Overleveringsverzoek

'Eerder werd de vermoedelijke vluchtauto al in beslag genomen en een vuurwapen aangetroffen in het water langs de N210 in Schoonhoven. Er is inmiddels een overleveringsverzoek gedaan aan de Duitse autoriteiten', aldus de politie.

Melduing schietincident

Donderdag 19 maart kreeg de politie vlak voor 07.00 uur de melding dat er op het Pascalplein in Schoonhoven iemand zou zijn neergeschoten. Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan. Het bleek te gaan om een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst, werkzaam bij het Politiedienstencentrum (PDC). Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, waarna hij naar het ziekenhuis is vervoerd.

Vluchtauto Toyota Yaris

Direct werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart, dat onder leiding van het openbaar ministerie sindsdien volop onderzoek doet naar deze zaak. Op de dag van het schietincident werd in het water langs de N210 in Schoonhoven een vuurwapen aangetroffen. Ook is de vermoedelijke vluchtauto, een Toyota Yaris, aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek.

27-jarige man

Het onderzoek leidde al vrij snel tot de identiteit van de nu aangehouden verdachte, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, waarvan het vermoeden bestond dat hij zich in Duitsland zou bevinden. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten is hij woensdagavond 25 maart door de Duitse politie aangehouden in Dortmund. De verdachte zit op dit moment vast in Duitsland, in afwachting van het overleveringsverzoek.

Onderzoek gaat onverminderd verder

Het onderzoek gaat onverminderd verder, daarom zijn politie en justitie terughoudend in het delen van verdere inhoudelijke informatie. Het rechercheteam is met name op zoek naar meer informatie over de Toyota Yaris, die vermoedelijk in de dagen voor het incident al in de omgeving van Schoonhoven is geweest. Heeft u de Toyota Yaris, een model uit 2024, met Nederlands kenteken, specifieke velgen, geblindeerde achterruiten en een spoiler in de dagen voor donderdag 19 maart 07.00 uur ergens gezien in de omgeving van Schoonhoven? Heeft u wellicht camerabeelden waarop de Toyota Yaris te zien is en heeft u deze nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via M. 0800-7000.