Meer agressie en geweld tegen politie

Politiemedewerkers kregen in 2025 bijna 13.000 keer te maken met agressie en geweld tijdens hun werk. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over geweld tegen politieambtenaren (GTPA). De GTPA-cijfers laten zien dat het aantal incidenten de afgelopen jaren min of meer stabiel is, maar ‘onacceptabel hoog’, aldus portefeuillehouder Geweld, Corry van Breda. ‘En de ernst neemt toe.’

In totaal registreerde de politie vorig jaar 12.896 incidenten, waarbij politiemensen te maken kregen met agressie en geweld, tegenover 12.543 in 2024. ‘We hebben het hier over 35 incidenten per dag, dat is nauwelijks voor te stellen, benadrukt Van Breda. ’35 Incidenten waarbij politiemensen te maken hebben met agressie, verbaal en fysiek. Dat is onacceptabel. Het gaat hier niet om incidenten, maar om een structureel probleem.’

Stijgende lijn sinds 2023



De cijfers laten zien dat verschillende vormen van geweld tegen politiemedewerkers vorig jaar zijn toegenomen. In veel gevallen gaat het om verbaal geweld, zoals belediging of bedreiging. Maar politiemensen kregen ook te maken met fysiek geweld. Zo steeg het aantal gevallen van (poging tot) zware mishandeling van 232 in 2024 naar 281 in 2025. Het aantal lichtere vormen van mishandeling steeg met 154 tot 1174. Het aantal pogingen tot doodslag nam toe van 139 tot 155. Ook openlijk geweld nam duidelijk toe: van 224 incidenten in 2024 naar 329 in 2025.

Vuurwerk als geweldsmiddel



Een andere opvallende ontwikkeling is de toename van incidenten waarbij vuurwerk tegen politiemensen wordt gebruikt. Het aantal registraties steeg van 118 in 2024 tot 307 in 2025. ‘Vaak gaat het om zware, illegale explosieven. Maar ook legaal vuurwerk, dat eveneens ernstig letsel kan veroorzaken, wordt tegen ons gebruikt’, zegt Van Breda. ‘Vandaar dat we zeer uitkijken naar een algeheel vuurwerkverbod.’

Duidelijke grens



‘Ik hoor wel eens dat mensen tegen elkaar zeggen “het geweld is tegen het uniform gericht”’, vertelt korpschef Janny Knol. ‘Maar wanneer je het meemaakt voelt dat lang niet altijd zo. Logisch, want in elk uniform zit een mens. Iemand die bij de politie is gaan werken om mensen te helpen, om Nederland veiliger te maken. Dat je vervolgens wordt uitgescholden, bedreigd of zelfs mishandeld, vind ik onverteerbaar. Geweld tegen politiemensen raakt bovendien niet alleen individuele collega’s, maar ondermijnt ook de waarden van onze rechtstaat. Daar moet een duidelijke grens worden getrokken.’