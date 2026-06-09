Ministers zien hoe drones en medische zorg samenkomen in oefening

Drone‑inzet, innovaties, samenwerking met industrie en een volledig uitgewerkte medische keten. De landmacht laat tijdens Fighter Lion zien hoe veiligheid en zorg hand‑in‑hand gaan in een modern gevechtsveld. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz-Zegerius en haar collega Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lieten zich gisteren uitvoerig informeren tijdens de grootste landmachtoefening sinds jaren.

Beide bewindsvrouwen kregen een indruk van hoe grondtroepen opereren in een omgeving waarin drones een steeds grotere rol spelen en er sprake is van voortdurende dronedreiging. Tegelijkertijd demonstreerden geneeskundige eenheden hoe ze gewonde militairen behandelen, afvoeren en binnen de operationele geneeskundige keten overdragen tot ze in een ziekenhuis zijn.

Onmisbare schakel

Minister Yeşilgöz noemde het indrukwekkend om te zien hoe militairen vechten met én tegen onbemande systemen. “Maar oorlog is meer dan de inzet van drones, tanks en F-35’s. De realiteit is ook: doden en gewonden. Bij een langdurig conflict gaat het dan al snel om grote aantallen. In Oekraïne weten ze daar helaas alles van. Goede medische zorg is daarom een onmisbare schakel.”

Een grootschalig conflict vraagt niet alleen om militair optreden, maar ook om voldoende medische capaciteit. Samenwerking tussen militaire en civiele zorgorganisaties is dan een must. Die samenwerking tussen alle partijen stond centraal tijdens de oefening. Want een weerbare zorgketen, dat is waar dit kabinet zich voor inzet: een zorgketen die ook in crisisomstandigheden blijft functioneren.

Dag en nacht paraat

“Militairen staan dag en nacht paraat voor onze veiligheid”, zei minister Hermans. “Dus moet de zorg er voor hen zijn, wanneer dat nodig is. Daarvoor werken de ministeries van Defensie en van VWS nauw samen, bijvoorbeeld door te werken aan opschaalbare noodzorg. Dankzij oefeningen zoals Fighter Lion weten we aan welke zorg behoefte kan ontstaan. Zo werken we samen aan een krijgsmacht en een zorgsysteem die klaarstaan wanneer het nodig is.”