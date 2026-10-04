Tilburger bedreigt ambulancepersoneel

Op zaterdagavond 3 oktober 2026 meldden omstanders omstreeks 22.15 uur bij de ambulancedienst dat er in de Capucijnenstraat in Tilburg een man was gevallen en dat hij gewond was geraakt. Zij probeerden hem te helpen, maar de man gaf geen reactie meer.

Een ambulance kwam ter plaatse en de medewerkers probeerden contact te krijgen met de man. Dat lukte niet. Na het toedienen van een pijnprikkel, om het bewustzijn van het slachtoffer te testen, leek het of de man weer een beetje bijkwam. Na een tweede pijnprikkel werd de man weer wakker. De ambulancemedewerkers maakten hem duidelijk dat zij bij hem waren om hem te helpen, omdat de man gewond was geraakt.

Doodsbedreigingen

De man was het hier niet mee eens en bedreigde de ambulancemedewerkers met de dood. Ook viel hij de hulpverleners aan en probeerde hij hen te slaan. Hierop werd de politie gewaarschuwd. Agenten kwamen snel ter plaatse.

De gewonde man moest, vanwege zijn verwonding, mee naar het ziekenhuis. Dit gebeurde onder politiebegeleiding, hij werd geboeid op de brancard gelegd. In het ziekenhuis is hij behandeld aan zijn verwondingen. Na behandeling hielden de agenten de man aan voor bedreiging van de hulpverleners. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast. De ambulancemedewerkers deden aangifte.

Het gaat om een Tilburger van 60 jaar oud. Deze man mag vandaag een verklaring afleggen.