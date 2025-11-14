Politiemedewerker eenheid Rotterdam aangehouden

Een politiemedewerker van de eenheid Rotterdam is deze week aangehouden op verdenking van het bezitten van strafbaar beeldmateriaal. In opdracht van het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de medewerker, wat heeft geleid tot de aanhouding.

Naast het strafrechtelijke onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is er door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie ook een disciplinair onderzoek gestart.

Na afronding van het onderzoek zal de officier van justitie een beslissing nemen over de afdoening van de zaak. De medewerker was in een eerder stadium van het onderzoek al buiten functie gesteld en heeft sindsdien geen toegang meer tot politiegebouwen en -systemen.