Defensie zoekt verbinding met het spoor

Niet alleen het aantal wapens of militairen maakt het verschil in een gevecht. Zeker ook de duur om een operatie vol te houden telt. Dit net als de snelheid om van A naar B te komen. Het civiele spoor vormt dan een onmisbare schakel. Dat vraagt om planning, capaciteit en prioriteit geven. “U beheert het netwerk, wij maken er gebruik van.” Als verantwoordelijke voor de logistieke slagkracht zei luitenant-generaal Jan-Willem Maas dit vandaag op een congres van Railforum.

Nederland speelt een sleutelrol in de verdediging van Europa. De havens, wegen en spoorlijnen vormen het knooppunt tussen West-Europa en het oosten van het NAVO-grondgebied. Dat het spoor niet alleen de economie draagt maar ook de veiligheid van Europa ondersteunt, ziet Maas als een kans. “Als wij erin slagen om civiel en militair gebruik beter te verbinden, versterken we beide werelden.”

Robuuster Nederland

De parallellen tussen Defensie en de spoorsector zijn volgens hem duidelijk. “Ook u werkt aan betrouwbaarheid in een complexe omgeving waar ruimte, energie en tijd schaars zijn. U digitaliseert, verduurzaamt en moderniseert uw keten. Wij doen hetzelfde, ieder vanuit onze eigen rol, maar met hetzelfde doel: een netwerk dat blijft functioneren, wat er ook gebeurt. En hoe meer we elkaar daarbij vinden, hoe robuuster Nederland als geheel wordt”, aldus Maas.

Eigen spoorlijn

Defensie heeft daarom het zogeheten Ecosysteem Logistiek opgezet. Dit is een netwerk waarin de krijgsmacht, bedrijven en kennisinstellingen in de logistiek- en transportsector hun capaciteit en expertise bundelen. Zo is in crisistijd snel te schakelen met vervoerders, terminals en spoorbeheerders die elkaar dan al kennen. Maas noemde dit ecosysteem een soort eigen spoorlijn: het verbindt partijen die samen sterker zijn dan ieder afzonderlijk.

“Laten we blijven bouwen aan dat netwerk: civiel en militair, economisch en strategisch” riep Maas zijn gehoor op. “Zodat Nederland, hoe de wereld ook verandert, in beweging blijft.”

Railforum

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk voor de ov- en railsector. Er zijn zo’n 3.000 mensen vanuit 183 bedrijven, overheden en organisaties bij aangesloten.