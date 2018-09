Nederlander Jeffrey Herlings (24) wereldkampioen motorcross

Precies twee weken geleden liet de Nederlandse motorcrosser Jeffrey Herlings al weten, toen hij in Turkije de MXGP had gewonnen, slechts 5 punten nodig te hebben in Assen om zijn wereldtitel veilig te stellen.

Assen

Vandaag zette hij die woorden om in daden en pakte als eerste Nederlander ooit de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport, vergelijkbaar met het niveau van de Formule 1.

Geen concurrentie

Ook hier leek het of Herlings alleen op de baan reed want niemand kon de talentvolle motorcrosser ook maar enigszins bijhouden. 'Dit is de Formule 1 van de motorcross. Hoger kan ik niet. Dit is echt prachtig en super. Het was mentaal veel zwaarder dan fysiek met alle pers en fans. Pas in de laatste ronde heb ik echt kunnen genieten. Ongelooflijk', aldus een dolgelukkige Herlings.