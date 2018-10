Doelpuntenmaker Virgil van Dijk niet mee naar Brussel

Oranjecaptain Virgil van Dijk reist niet met het Nederlands elftal naar België. De Liverpool-verdediger heeft nog last van een ribblessure die hij vorige maand opliep in de competitiewedstrijd van zijn club tegen Southampton, zo heeft de KNVB zondag bekendgemaakt.

Duitsland

In overleg is daarom besloten de international, die gisteren in de Johan Cruijff ArenA voor Oranjes eerste doelpunt tekende, uitsluitend in het treffen met Duitsland in te zetten.

3-0

Het Nederlands elftal speelde gisteren in Amsterdam zijn eerste thuisduel in de UEFA Nations League. Duitsland werd met 3-0 verslagen dankzij treffers van Virgil van Dijk, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Morgen reist de 23-koppige selectie naar Brussel waar dinsdag 16 oktober een oefeninterland tegen de Rode Duivels op het programma staat.