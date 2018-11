Leeuwinnen heel dichtbij WK na winst 3-0 op Zwitserland

Het is de OranjeLeeuwinnen vrijdagavond gelukt om in Utrecht een ruime overwinning van 3-0 tegen de Zwitserse vrouwen neer te zetten. 'Niets lijkt de deelname aan het WK in 2019 nog in de weg te staan voor de Oranje voetbalvrouwen', zo meldt de KNVB vrijdagavond.

Zwitserland

Komende dinsdag spelen de OranjeLeeuwinnen de return in Schaffhausen. Maar afgaande op het duel van vrijdagavond kunnen de oppermachtige Leeuwinnen de koffers alvast gaan pakken. De Zwitsers vormen de laatste horde richting het WK in Frankrijk. Daar, voor het oog van de hele wereld, willen de OranjeLeeuwinnen laten zien dat de winst op WEURO 2017 veel meer was dan een incident.

WK-droom

In de vorige playoff-ronde rekende Oranje af met het gevaarlijke Denemarken, terwijl de Zwitsers een einde maakte aan de WK-droom van België. Met Vivianne Miedema in de punt van de aanval en Loes Geurts tussen de palen, traden de Leeuwinnen aan in een uitverkochte Galgenwaard gesteund door 25 duizend enthousiaste supporters.

Direct na de hervatting was het raak. Uit een vrije trap net buiten de zestien meter schoot Sherida Spitse raak: 1-0. De welgemikte trap bracht de Leeuwinnen én de Galgenwaard in extase.

Terwijl Lineth Beerensteyn aan de zijlijn stond te wachten om haar entree te maken, maakten de OranjeLeeuwinnen 2-0. Van de Sanden bereikte de vrij staande Martens. Het was direct de laatste actie van Van de Sanden, die tijdens het EK van vorige zomer in de Galgenwaard nog matchwinner werd in het openingsduel met Denemarken.

Feest compleet

Om het feest compleet te maken maakte Vivianne Miedema er 11 minuten voor tijd ook nog 3-0 van. Zo ontstond een comfortabele zege en bovendien één die het WK-ticket wel heel dichtbij brengt.