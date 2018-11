Woedende Verstappen 2e in Brazilië na confrontatie met achterblijver

'Ik hoop dat ik Ocon niet tegenkom in de paddock straks', dit zei Max Verstappen zondag over de boordradio en daarmee werd ook meteen duidelijk dat hij op zijn zachtst gezegd 'heel erg boos was' nadat hij door de Fransman en achterblijver van de baan werd gedrukt terwijl hij op dat moment op de koppositie reed.

Noodlot in ronde 45

De ellende gebeurde allemaal in de 45e ronde. Fransman Esteban Ocon werd als achterblijver ingehaald door Verstappen maar dat wilde de Fransman blijkbaar niet en een het gevolg was dat de Fransman probeerde alsnog als eerste de binnenbocht te pakken maar daarbij Verstappen die buitenom kwam aan de rechterzijde van de baan drukte.

Spin

Verstappen raakte in een spin en daardoor van de baan. Zijn koppositie was hij meteen kwijt. Lachende derde was Lewis Hamilton die het stokje maar al te graag overnam. Het lukte Verstappen vervolgens niet meer om de verloren luttele seconden goed te maken op Hamilton die als eerste finishte gevolgd door Verstappen op 1.469 seconden. Raikkonen pakte de derde plek.

Verhaal halen

Na afloop ging Verstappen in de pitts verhaal halen bij de Fransman Ocon waarbij hij hem een paar keer duwde zoals in onderstaand filmpje is te zien.