OranjeLeeuwinnen kwalificeren zich voor WK Frankrijk 2019

De OranjeLeeuwinnen hebben zich dinsdagavond in het Zwitserse Schaffhausen gekwalificeerd voor het WK volgend jaar in Frankrijk. De eindstand tegen de Zwitsers werd 1-1, zo meldt de KNVB dinsdagavond.

Rode kaart

Het moest vanavond in de return tegen Zwitserland dan ook wel heel gek lopen om de kwalificatie te verspelen. Ook een rode kaart tegen Nederland, al in de 7e minuut van de eerste helft, gooide geen roet in het eten. De dames bleven met 10 spelers ook nog sterk overeind tegen de Zwitserse ploeg.

Loes Geurts moest alleen een enkele keer optreden bij een vrije trap of een corner. In de tegenstoot was Oranje zelfs het dichtst bij een doelpunt, maar na een fraaie hakbal van Miedema stuitte Van de Sanden op keeper Thalmann.

0-1 door Miedema

Met drie doelpunten in twee wedstrijden was Miedema vier jaar geleden al goud waard in de finales van de play-offs tegen Italië. En dat was ze deze editie opnieuw. Maakte ze vrijdag al de 3-0 waardoor de OranjeLeeuwinnen in een riante uitgangspositie verkeerden, in Zwitserland maakte ze na rust aan alle onzekerheid een einde door de 0-1 tegen de touwen te schieten.

1-1

Uit de eerste serieuze kans voor Zwitserland, twintig minuten voor tijd, werd het nog wel 1-1 door Sow. Maar op dat moment waren er nog steeds vier doelpunten nodig voor de thuisploeg om zich te kwalificeren voor het WK. Geen seconde hing dat nog in de lucht en dus werd kwalificatie een feit.