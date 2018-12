Ajax verhuurt Azor Matusiwa aan De Graafschap

De verhuur aan de Doetinchemse club is per direct en kent een duur van een half jaar, tot en met 30 juni 2019. De 20-jarige middenvelder heeft nog tot medio 2020 een contract bij Ajax.

Azor Matusiwa (Hilversum, 28 april 1998) speelt sinds 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 21 november 2016 zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd Jong FC Utrecht - Jong Ajax (2-2). In totaal kwam Matusiwa tot nu toe 30 keer in actie voor het beloftenelftal en scoorde hij één keer. Afgelopen seizoen werd hij met Jong Ajax kampioen van de Jupiler League.

Op 6 mei 2018 maakte Matusiwa zijn debuut in Ajax 1 tijdens de wedstrijd Excelsior – Ajax op 6 mei 2018 (1-2). Het was zijn enige duel in de hoofdmacht tot nu toe.