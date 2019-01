Onderzoek naar misbruik atletiektrainer gestart

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam is de politie een onderzoek gestart naar een 58-jarige man uit Rotterdam die jarenlang heeft gewerkt als atletiektrainer bij verschillende atletiekverenigingen in de regio Rotterdam en Den Haag.

Aanleiding voor het onderzoek zijn publicaties in de media over misbruik van meisjes die op verschillende locaties en momenten atletiektraining kregen van deze man.

Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd zal het onderzoeksteam alle relevante informatie opvragen. Inmiddels is het dossier bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gevorderd. Gedurende de onderzoeksperiode zijn er meldingen gedaan die vooralsnog niet tot een aangifte hebben geleid. Alle meldingen worden geïnventariseerd. Uiteindelijk zal door het OM beoordeeld worden of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die vervolgbaar zijn.