Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona

Ajax heeft overeenstemming bereikt met FC Barcelona over de overgang van Frenkie de Jong naar de Spaanse club. De Jong maakt het huidige seizoen in Amsterdam af en wordt per 1 juli 2019 getransfereerd. De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2022 onder contract bij Ajax.

Tot 86 miljoen euro

Ajax ontvangt een transfersom van € 75 miljoen euro, die op basis van variabelen kan oplopen tot maximaal € 86 miljoen euro. De Jong werd op 12 mei 1997 geboren in Arkel. Hij maakte op 21 september 2016 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd om de KNVB Beker, Ajax –Willem II (5-0). De international speelde tot nu toe 65 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 5 doelpunten.