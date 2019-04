Monsterscore voor Oranje Leeuwinnen tegen Chili: 7-0

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond in het AZ-stadion tegen Chili een monsterscore neergezet. De Nederlandse dames bleken met een monsterscore van 7 tegen 0 een paar maten te groot voor de damesploeg uit Chili.

2e minuut: 1-0

'De wedstrijd begon fantastisch voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Al na iets meer dan een minuut spelen kreeg Daniëlle van de Donk de bal in de Chileense zestien na een fraaie pass van Miedema en schoof ze de 1-0 binnen. En nog voordat er tien minuten op de klok stonden was het 2-0. Na een hoekschop kwam de bal via Merel van Dongen voor de voeten van Lieke Martens, die de tweede treffer maakte', zo meldt de KNVB dinsdagavond.

Fraaie derde treffer

De derde treffer was er een van bijzondere schoonheid. Vivianne Miedema stuurde op fraaie wijze Lieke Martens weg, die de bal ineens teruglegde op Daniëlle van de Donk. Zij tikte de 3-0 binnen. En nog binnen het half uur had de nummer tien haar hattrick compleet. Jackie Groenen schoot nog op de lat, maar de rebound was een koud kunstje voor Van de Donk.

Miedema

Bij zoveel doelpunten kon een treffer van Vivianne Miedema natuurlijk niet uitblijven. Mistte ze eerst nog net, in de veertigste minuut werd ze bediend na een fraaie actie van Shanice van de Sanden en schoof ze de vijfde treffer van de avond binnen. Van de Sanden was zelf hoofdrolspeelster bij de 6-0, door op slag van rust de bal binnen te tikken.

Tweede helft

Na rust kwam er een ander Chili op de grasmat. De Zuid-Amerikanen namen een veel defensievere stelling in en maakten de ruimtes een stuk kleiner voor de OranjeLeeuwinnen. De kansen werden een stuk spaarzamer en er volgde nog maar één treffer. Daniëlle van de Donk maakte uitgerekend met een kopbal de zevende treffer. 'De laatste oefenwedstrijd die de Oranje Leeuwinnen moeten spelen is op 1 juni in Eindhoven tegen Australië', aldus de KNVB.