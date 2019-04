Verstappen start zondag vanaf P4 in Azerbeidzjan

Het circuit

Het Baku City Circuit is het eerste stratencircuit van het Formule 1-seizoen van 2019. Het circuit kan in tweeën worden gedeeld: een bochtige en erg nauwe sector door het oude centrum en een lang recht stuk op een behoorlijk brede weg. In de bochtige sector zijn crashes vrijwel onvermijdelijk, omdat de muur nooit ver weg is. Vorig jaar vielen bijvoorbeeld zes auto’s uit. Inhalen kan vooral op het rechte eind en daarom is de topsnelheid ook in Bakoe van groot belang, zo meldt Toto Extra in haar voorbeschouwing.

P3 na derde vrije training

Verstappen zette vrijdag tijdens de derde en laatste vrije training op het stratencircuit in Baku de derde tijd neer van 1:42.852. De twee Ferrari's van Charles Leclerc en Sebastian Vettel bleken ruim 1 seconde sneller. Achter Verstappen eindigden de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op P4 en P5. De mannen van Toro Rosso verrasten met een zesde plek voor Daniil Kvyat en een achtste plek voor Alexander Albon. Zondagmiddag gaat om 14.10 uur Nederlandse tijd de derde editie van de Grand Prix van Azerbeidzjan van start.

Huidige top-5-stand Formule 1

1) L. Hamilton Mercedes met 68 punten

2) V. Bottas Mercedes met 62 punten

3) M. Verstappen Red Bull met 39 punten

4) S. Vettel Scuderia Ferrari met 37 punten

5) C. Leclerc Scuderia Ferrari met 36 punten