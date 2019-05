Ajax niet door naar finale Champions League

Na een bloedstollende halve finale is het Ajax niet gelukt om in de finale van de Champions League te komen. Ajax heeft 2-3 verloren van de Londense voetbalclub Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Woensdag was de return tegen de Spurs, waar eerder in Londen met 0-1 werd gewonnen door de Amsterdammers.

De eerste helft was Ajax oppermachtig en scoorde twee doelpunten. In de tweede helft werden de rollen omgedraaid en konden de Engelsen in korte tijd de Ajax-keeper twee keer passeren. De daarop resterende tijd was het voor Ajax knokken om een derde doelpunt van de Engelsen te voorkomen. In de laatse minuut van de wedstrijd wisten de Engelsen opnieuw een doelpunt te maken en het sprookje was voor Ajax over.

In Madrid zal de finale van de Champions League worden gespeeld tegen Liverpool.