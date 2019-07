'Koele' Verstappen wint Duitse Grand Prix op natte circuit Hockenheim

360-graden spin

Om 17.15 uur klonk dan ook het Wilhelmus voor Max die ondanks een 360-graden draai, meteen na een bandenwissel naar slicks, kan terugkijken op een mooie race. De race in Hockenheim ging al onder natte omstandigheden van start waarbij iedereen de regenbanden onder hun bolide had zitten. Na drie proefrondjes achter de safety car werd er vanuit stilstand gestart waarbij Max niet echt lekker wegkwam en genoegen moest nemen met de vierde plek achter de twee Mercedessen en Raikkonen. In de tweede ronde schoof hij een plaatsje op naar P3.

Crash Perez

Sergio Perez crashte vervolgens zorgde voor een safety car-periode, het sein voor veel coureurs om te wisselen naar de intermediates. In ronde 5 ging de race weer verder en namen Hamilton, Bottas en Verstappen verder afstand. Direct nadat Verstappen naar slicks was gewisseld maakte hij een 360 graden draai maar kon zonder schade zijn weg vervolgen en pakte verder in de race de koppositie die hij uiteindelijk niet meer zou afstaan. Vettel werd 2e en de Rus Kvyat, die net vader is geworden, werd 3e.