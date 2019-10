Koeman roept 23 spelers op voor wedstrijd tegen Wit-Rusland

Van de dertig spelers die deel uitmaakten van de voorlopige selectie doet Koeman geen beroep op Hans Hateboer, Justin Kluivert, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Wout Weghorst en de geblesseerde Davy Pröpper en Jeroen Zoet.

De volgende 23 spelers kregen een uitnodiging voor het trainingskamp van Oranje:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Stefan de Vrij (Inter) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Nederland speelt donderdag 10 oktober vanaf 20.45 uur in Rotterdam zijn vijfde plaatsingswedstrijd voor UEFA EURO 2020. Tegenstander in het uitverkochte Stadion Feijenoord is Noord-Ierland, dat samen met Duitsland de koppositie in groep C bekleedt. Beide landen hebben echter één wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Na het duel met Noord-Ierland reist Oranje naar Minsk, waar zondag 13 oktober Wit-Rusland de tegenstander is. In het Dinamo Stadion klinkt het eerste fluitsignaal om 19.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur in Nederland).