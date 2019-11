Twee debutanten in Oranjeselectie

AZ-spelers Calvin Stengs en Myron Boadu zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de 25 man sterke Oranjeselectie voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Voor de twintigjarige Stengs, die ook al op de voorlopige lijst stond, is het zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Dat laatste geldt ook voor Myron Boadu (18), maar in tegenstelling tot zijn clubgenoot maakte hij geen deel uit van de 28-koppige voorselectie.

Marco Bizot (AZ), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Donyell Malen (PSV) en Tonny Vilhena (Krasnodar) die op de voorlopige lijst stonden, ontvingen deze keer geen uitnodiging.

Mohamed Ihattaren, die onlangs voor Nederland koos, behoort evenmin tot het keurkorps van Koeman. De bondscoach en de PSV-middenvelder hebben dit in onderling overleg besloten.

De volgende spelers melden zich maandagavond in Zeist voor Oranjes laatste trainingskamp van dit jaar:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Myron Boadu (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Calvin Stengs (AZ), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Het Nederlands elftal speelt zaterdag 16 november eerst tegen Noord-Ierland. Plaats van handeling is een uitverkocht Windsor Park in Belfast waar het beginsignaal om 19.45 uur plaatselijke tijd klinkt (20.45 uur in Nederland). Dinsdag 19 november staat in Amsterdam Oranjes laatste groepswedstrijd in het kader van kwalificatie voor EURO 2020 op het programma. In de Johan Cruijff ArenA is Estland vanaf 20.45 uur de tegenstander. Voor het duel met de hekkensluiter van groep C zijn nog maar zo’n tweeduizend kaarten beschikbaar. Ruim 50.000 toegangsbewijzen zijn al aan de man gebracht.