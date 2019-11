Nederland door naar EK voetbal van 2020

In Noord-Ierland wist Oranje zich staande te houden met 0-0 in een zeer matige wedstrijd. "Geweldig dat we erbij zijn", liet bondscoach Ronald Koeman weten direct na de wedstrijd.

Nederland zit de eerste wedstrijden in een gunstige pool. Nederland zal in deze groepsfase niet tegen landen spelen als Italië, Engeland, Spanje en Duitsland.