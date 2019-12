ABN AMRO verlengt sponsorcontract en verlegt focus naar Ajax Vrouwen

ABN AMRO is al ruim 25 jaar als sponsor aan Ajax verbonden, waarvan ruim vijf jaar als hoofdsponsor van het vrouwenvoetbal. ABN AMRO gaat in 2020 samen met Ajax nog meer inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid en verder ontwikkelen van deze tak. De bank zet hiermee vol in op het versterken van diversiteit en duurzaamheid in de sport. Deze thema’s hebben een belangrijke plek in de strategie van ABN AMRO.

Ajax en ABN AMRO gaan de komende seizoenen inzetten op het versterken van alle Ajax vrouwenteams. Hieronder valt het eerste vrouwenelftal, maar ook talentontwikkeling in een jeugdopleiding voor meisjes. Het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een talententeam geformeerd en recent werden talentendagen voor meisjes onder 9, onder 11 en onder 13 jaar georganiseerd. Ajax zal ondersteund door ABN AMRO deze activiteiten de komende seizoenen verder uitbouwen. Bovendien gaan Ajax en ABN AMRO samenwerken om bij te dragen aan de ontwikkeling van meidenvoetbal bij amateurclubs.

Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax: “Het is mooi dat ABN AMRO zich ook de komende jaren verbindt aan Ajax en het vrouwenvoetbal. Waarbij ze zich al begin jaren ‘90 als shirtsponsor committeerden aan de club. Daarna maakten ze de overstap naar Jeugd en de Vrouwen ABN AMRO en Ajax hebben een lange historie samen. Vanaf 2020 gaat ABN AMRO zich volledig richten op de Ajax Vrouwen. Dit past mooi bij de diversiteit binnen de club en in de sport. De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal sluit goed aan bij onze positionering For The Future”

Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen, is ontzettend trots dat ABN AMRO zich op deze manier verbindt aan het vrouwenvoetbal. "We staan aan de vooravond van een nieuwe stap in de stormachtige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal: steeds meer meisjes voetballen, veel vooraanstaande mondiale speelsters komen uit Nederland en de aandacht van de media neemt toe. We hebben ambitie bij Ajax om het vrouwenvoetbal nog veel groter te maken, en met ABN AMRO aan onze zijde gaan we deze ambities waarmaken."

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Mark van Rijt, director Brand, Marketing & Communications ABN AMRO: ‘Duurzaamheid, waaronder ook diversiteit, is een speerpunt voor ABN AMRO. We handelen vanuit de filosofie dat diverse achtergronden en gezichtspunten ons sterker maken. Met diverse teams komen we tot creatievere en innovatievere oplossingen, in alles wat we doen. Dit vertalen we ook door naar onze sponsorportefeuille, want het doorbreken van oude patronen gaat nu eenmaal niet vanzelf.”

Naast hoofdsponsor van de Ajax Vrouwen, wordt ABN AMRO vanaf 2020 partner in duurzaamheid van Ajax. Ook blijft ABN AMRO Maatschappelijk Partner van de Ajax Foundation.